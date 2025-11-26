New York Times: "Donald Trump mostra segni di stanchezza"

Donald Trump sempre più affaticato. Lo sostiene il New York Times, in cui spiega come le sue apparizioni pubbliche siano notevolmente diminuite, segnali di una stanchezza fisica impossibile ormai da nascondere. Il fronte mediorientale, ma anche l'Ucraina, e la questione dazi con l'Ue, oltre alle problematiche di politica interna, con una deputata repubblicana fedelissima che ha dato le proprie dimissioni, tutti temi che starebbero aumentando la stanchezza dell'Inquilino della Casa Bianca, classe 1946. Nell'inchiesta sullo stato di salute di Trump, il Nyt evidenzia come il numero totale di apparizioni ufficiali del presidente sia "diminuito del 39%".