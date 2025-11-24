Ucraina, massiccio attacco russo con droni su Kharkiv: morti e diversi feriti | Meloni: no a controproposta, lavoriamo su piano Trump | Rubio ottimista dopo vertice pace a Ginevra

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.370. Gli incontri avuti domenica a Ginevra fra i rappresentanti di Usa e Ue con quelli ucraini sono, per il segretario di Stato, Marco Rubio, "i più produttivi e significativi finora in tutto questo processo". Sulla stessa lunghezza d'onda il capo dell'Ufficio del presidente dell'Ucraina, Andriy Yermak: "Abbiamo fatto ottimi progressi e stiamo procedendo verso una pace giusta e duratura". Da Johannesburg, dove è impegnata per il G20, Meloni fa sapere di aver avuto, assieme al presidente finlandese Stubb, una lunga telefonata con il presidente Usa: "Ho trovato disponibilità - ha detto il presidente del Consiglio -: lavoreremo sul piano di Trump e non a una controproposta". Il presidente turco Erdogan annuncia che lunedì parlerà con Putin per favorire la pace. Kiev: "Massiccio attacco russo con droni su Kharkiv. Il bilancio è di almeno tre morti e diversi feriti".