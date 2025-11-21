La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.367. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky insiste per una "pace dignitosa" dopo l'incontro con un alto funzionario statunitense, il Segretario all'Esercito Daniel Driscoll, che gli ha presentato il piano di Washington in 28 punti per porre fine all'invasione russa. "L'Ucraina ha bisogno di pace. Una pace dignitosa, affinché le condizioni rispettino la nostra indipendenza, la nostra sovranità e la dignità del popolo ucraino. Ho delineato ciò che è di fondamentale importanza per noi. E abbiamo concordato che i team lavoreranno su queste proposte, in modo che siano concrete", ha affermato Zelensky sui social, dopo l'incontro con Driscoll. Putin: "I dirigenti ucraini stanno seduti su water d'oro, non pensano ai soldati", ha detto il leader del Cremlino facendo un sottile riferimento alle accuse di corruzione. Nel piano di pace di Donald Trump in 28 punti si prevede che jet europei saranno stazionati in Polonia per proteggere Kiev in caso di nuovi attacchi e che l'Ucraina cederà la regione orientale del Donbass alla Russia e limiterà il proprio esercito a 600.000 effettivi. Inoltre, nessun soldato della Nato dovrà essere stanziato in Ucraina e Kiev dovrebbe accettare di non entrare mai nell'Alleanza Atlantica.