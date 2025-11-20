Il piano segreto degli Usa per la pace: Kiev ceda terre e riduca l'esercito | Trump a Putin: "Fammi risolvere la tua cavolo di guerra"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.366. Gli Stati Uniti hanno spiegato a Volodymyr Zelensky che Kiev dovrà accettare un piano elaborato da Washington per porre fine alla guerra con la Russia. Il programma, diffuso da alcuni media internazionali, è composto da 28 punti. Eccone alcuni: cessione alla Russia del pieno controllo del Donbass; congelamento delle linee attuali del fronte nelle regioni di Kherson e Zaporizhzhia; una sorta di "garanzia di sicurezza" dei Paesi Nato per scoraggiare futuri attacchi da parte di Mosca; il riconoscimento americano di Crimea e Donbass come territori russi; dimezzamento delle forze armate ucraine e rinuncia di Kiev ad armi a lungo raggio; riconoscimento del russo come lingua ufficiale dello Stato in Ucraina e status ufficiale della Chiesa ortodossa russa. Media ucraini: "Il piano Usa-Russia non soddisferebbe Kiev". Nelle scorse settimane, Donald Trump avrebbe detto a Vladimir Putin di "fargli risolvere la sua cavolo di guerra". Lo ha raccontato lo stesso presidente americano. Almeno 25 persone, tra cui due bambini, sono morte e decine altre sono rimaste ferite nei nuovi attacchi sferrati dai russi con droni e missili sulla città di Ternopil. La Gran Bretagna ha individuato una nave spia russa, la Yantar, al confine delle acque nazionali a nord della Scozia. Polonia e Romania hanno fatto decollare i loro jet per una nuova incursione di droni, con Varsavia che ha chiuso temporaneamente gli aeroporti di Rzeszow e Lublino. Intanto, gli Usa hanno approvato nuove armi all'Ucraina per 105 milioni di dollari. Le forze armate di Kiev hanno utilizzato con successo i sistemi missilistici tattici Atacms per un attacco mirato contro strutture militari sul territorio russo. I vettori prodotti negli Stati Uniti hanno una gittata di 300 chilometri.