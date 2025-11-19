Gli Usa approvano nuove armi all'Ucraina per 105 milioni di dollari | Kiev colpisce strutture militari in Russia con i missili Atacms

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.365. Gli Usa hanno approvato nuove armi all'Ucraina per 105 milioni di dollari. Le forze armate di Kiev hanno utilizzato con successo i sistemi missilistici tattici Atacms per un attacco mirato contro strutture militari sul territorio russo. I vettori prodotti negli Stati Uniti hanno una gittata di 300 chilometri. La Ue punta alla creazione di una sorta di "Schengen militare" in modo che mezzi e soldati possano muoversi velocemente all'interno dei propri confini superando l'estenuante burocrazie attuale. La proposta prenderà forma mercoledì, con un regolamento e una comunicazione congiunta. L'Ue chiede quindi ai 27 di portare "a tre giorni" il tempo massimo per emettere i permessi di transito, con un unico set di regole a livello comunitario. Tra le novità, poi, si segnala il "Solidarity Pool", catalogo di mezzi di trasporto (aerei, navi, treni) che i 27 potranno condividere in caso di necessità. Per gli episodi di sabotaggio ferroviario sulla linea che collega la Polonia all'Ucraina, Varsavia accusa: "Tutte le tracce portano in Russia". Intanto, gli attacchi russi sul fronte orientale si fanno sempre più insistenti, nel tentativo di avanzare il più possibile prima di negoziati invernali che si percepiscono imminenti.