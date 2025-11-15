Zelensky: "Presto riceveremo nuovi sistemi di difesa aerea" | Mosca: "Attacco ucraino alla centrale nucleare russa di Novovoronezh"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.361. "L'Ucraina presto riceverà nuovi sistemi di difesa aerea e aerei da combattimento dai Paesi alleati", in particolare dalla Francia. Lo ha annunciato il presidente Volodymyr Zelensky nel suo discorso serale. Mosca ha lanciato nella notte di venerdì un attacco su larga scala su Kiev, con centinaia di missili e droni, provocando morti e feriti: lo riportano i media ucraini. Zelensky avverte: "La Russia si prepara a scatenare la guerra in Europa entro il 2030. Dobbiamo pensare a come fermarli ora in Ucraina ma anche non dare loro soldi o armi". Il Cremlino denuncia un attacco con drone nella notte da parte di Kiev che ha danneggiato le apparecchiature elettriche ausiliarie della centrale nucleare russa di Novovoronezh.