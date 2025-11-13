Ucraina, gli Usa: "La Russia avanza nel Donetsk, ma perde 7mila soldati a settimana"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.359. Aumenta la pressione della Russia sul fronte ucraino, con Kiev sempre più in difficoltà. Mosca "sta però perdendo circa settemila soldati a settimana", ha dichiarato il segretario di Stato americano Marco Rubio. Le truppe del Cremlino hanno approfittato della fitta nebbia a Pokrovsk per penetrare nella città del Donetsk, assediata da giorni. "Attualmente ci sono oltre 300 invasori a Pokrovsk", ha avvertito l'esercito ucraino, che però smentisce la notizia di una resa totale. Mosca ha precisato di aver preso il controllo di tutta la parte orientale della città di Kupyansk, nell'oblast di Kharkiv. "La situazione è difficile", ha ammesso Zelensky. A livello interno, in seguito allo scandalo corruzione nel settore energetico, in Ucraina si sono dimessi il ministro della Giustizia Galushenko e quello dell'Energia Svitlana Grynchuk. Sospeso il vicepresidente di Energoatom, Jakob Hartmut.