Mondo
LIVE
Ultimo aggiornamento: un'ora fa
Speciale Guerra Ucraina

LA GIORNATA IN TEMPO REALE

Ucraina, gli Usa: "La Russia avanza nel Donetsk, ma perde 7mila soldati a settimana"

I soldati di Mosca penetrano nella città strategica di Pokrovsk grazie alla nebbia, ma gli ucraini resistono. L'esercito di Kiev si ritira da cinque insediamenti nella regione di Zaporizhzhia per l'intensificarsi degli assalti nemici

di Redazione online
13 Nov 2025 - 00:40

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.359. Aumenta la pressione della Russia sul fronte ucraino, con Kiev sempre più in difficoltà. Mosca "sta però perdendo circa settemila soldati a settimana", ha dichiarato il segretario di Stato americano Marco Rubio. Le truppe del Cremlino hanno approfittato della fitta nebbia a Pokrovsk per penetrare nella città del Donetsk, assediata da giorni. "Attualmente ci sono oltre 300 invasori a Pokrovsk", ha avvertito l'esercito ucraino, che però smentisce la notizia di una resa totale. Mosca ha precisato di aver preso il controllo di tutta la parte orientale della città di Kupyansk, nell'oblast di Kharkiv. "La situazione è difficile", ha ammesso Zelensky. A livello interno, in seguito allo scandalo corruzione nel settore energetico, in Ucraina si sono dimessi il ministro della Giustizia Galushenko e quello dell'Energia Svitlana Grynchuk. Sospeso il vicepresidente di Energoatom, Jakob Hartmut.

La premier ucraina Yulia Svyrydenko ha riferito che il governo ha deciso di sospendere dall'incarico Jakob Hartmut, vicepresidente di Energoatom, nell'ambito dell'operazione anticorruzione statale.

La Russia "sta perdendo circa settemila soldati a settimana". Lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio. "Quello che vediamo ora è che continuano con attacchi a lungo raggio contro l'Ucraina, chiaramente per danneggiare la rete elettrica e cercare, in un modo o nell'altro, di demoralizzare il Paese. Hanno ottenuto qualche progresso nel Donetsk, ma stanno perdendo circa settemila soldati a settimana".

