Mosca avanza in Ucraina, le truppe di Putin penetrano a Pokrovsk grazie alla nebbia

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.358. Aumenta la pressione della Russia sul fronte ucraino, con Kiev sempre più in difficoltà. Le truppe di Putin hanno approfittato della fitta nebbia a Pokrovsk per penetrare nella città del Donetsk, assediata da giorni. "Attualmente ci sono oltre 300 invasori a Pokrovsk", lancia l'allarme l'esercito, che annuncia di essersi ritirato da cinque insediamenti anche nella regione di Zaporizhzhia per l'intensificarsi degli assalti nemici. Mosca afferma inoltre di aver preso il controllo di tutta la parte orientale della città di Kupyansk, nell'oblast di Kharkiv. "La situazione è difficile", ammette Zelensky. Attaccata anche una base aerea che ospita F-16 come "rappresaglia alla provocazione" che secondo Mosca sarebbe stata orchestrata dagli ucraini per impossessarsi di un Mig russo e dirigerlo verso una base Nato.