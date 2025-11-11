Ucraina, giorno 1.357 di guerra: le notizie in diretta

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.357. Secondo il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov "continua a lavorare, e a lavorare attivamente". Peskov ha dunque bollato come "assolute falsità" le voci di una presunta caduta in disgrazia del capo della diplomazia. Oltre alle voci su tensioni con il Cremlino a causa del mancato incontro tra Lavrov e il segretario di Stato Usa Rubio, infatti, hanno iniziato a circolare indiscrezioni su presunti problemi di salute per il ministro degli Esteri. "Non bisogna prestarvi attenzione. Tutto nella norma. Quando ci saranno eventi pubblici di competenza, allora vedrete il ministro", ha detto Dmitri Peskov. Domenica sera tre droni sono stati avvistati mentre sorvolavano la centrale nucleare di Doel, nel Belgio settentrionale, mentre nuovi attacchi russi hanno colpito le infrastrutture energetiche ucraine, lasciando vaste aree del Paese senza luce e riscaldamento.