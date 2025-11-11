Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
LIVE
Speciale Guerra Ucraina

LA GIORNATA IN TEMPO REALE

Ucraina, giorno 1.357 di guerra: le notizie in diretta

Il Cremlino smentisce le voci di tensioni con il ministro degli Esteri e suoi presunti problemi di salute: "Quando ci saranno eventi pubblici di competenza, allora vedrete il ministro"

di Redazione online
11 Nov 2025 - 00:36

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.357. Secondo il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov "continua a lavorare, e a lavorare attivamente". Peskov ha dunque bollato come "assolute falsità" le voci di una presunta caduta in disgrazia del capo della diplomazia. Oltre alle voci su tensioni con il Cremlino a causa del mancato incontro tra Lavrov e il segretario di Stato Usa Rubio, infatti, hanno iniziato a circolare indiscrezioni su presunti problemi di salute per il ministro degli Esteri. "Non bisogna prestarvi attenzione. Tutto nella norma. Quando ci saranno eventi pubblici di competenza, allora vedrete il ministro", ha detto Dmitri Peskov. Domenica sera tre droni sono stati avvistati mentre sorvolavano la centrale nucleare di Doel, nel Belgio settentrionale, mentre nuovi attacchi russi hanno colpito le infrastrutture energetiche ucraine, lasciando vaste aree del Paese senza luce e riscaldamento. 

I sabotaggi della Russia in Europa in un mese

1 di 1
© Withub

© Withub

© Withub

Leggi anche

Cos'è il Poseidon, il drone sottomarino nucleare che Putin definisce "senza rivali"

Angelina Jolie a sorpresa a Kherson, visita ai bimbi malati in ospedale

1 di 2
© Afp
© Afp
© Afp

© Afp

© Afp

Ucraina
Russia
guerra

Sullo stesso tema