Orban dopo l'incontro Trump: "Summit Usa-Russia a Budapest ancora in agenda diplomatica"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.354. La questione centrale che ha portato a cancellare l'incontro a Budapest con il presidente russo Vladimir Putin è che "la Russia non vuole ancora fermare la guerra" in Ucraina. Lo ha detto il presidente americano Donald Trump rispondendo a una domanda diretta della stampa durante il suo incontro con il premier ungherese, Viktor Orban alla Casa Bianca. Trump ha confermato che, in caso di incontro con Putin, questo si terrà a Budapest. E proprio Orban ha poi affermato che l'Ucraina potrebbe vincere la guerra "solo per miracolo". I due leader hanno avuto uno scambio di battute sul conflitto e Trump ha chiesto direttamente al premier ungherese: "Quindi, tu ritieni che l'Ucraina non possa vincere la guerra?" E Orban ha risposto: "Beh, i miracoli possono accadere". Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che la Russia sta radunando truppe nei pressi di Vovchansk, nella regione nord-orientale di Kharkiv.