Kiev: "Liberato palazzo del consiglio di Pokrovsk, issata bandiera' ucraina"
La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.352. Donald Trump ha ribadito di avere ordinato al Pentagono di riprendere i test di armi nucleari "su base paritaria". In un post su Truth Social, Trump ha scritto che gli Usa hanno "più armi nucleari rispetto a qualsiasi altro Paese, grazie all'aggiornamento dell'arsenale condotto durante il mio primo mandato: alla luce dei test di altri Paesi, ho ordinato al dipartimento della Guerra di riprendere i nostri test nucleari su base paritaria". Poche ore prima, Putin aveva dato mandato al governo e all'intelligence di "raccogliere informazioni" su eventuali test nucleari Usa e di "presentare proposte" sull'ipotesi di avvio lavori "per preparare test di armi nucleari". Intanto l'esercito di Kiev avrebbe perso l'80% della città di Pokrovsk, secondo quanto riferito dal quotidiano tedesco Bild dopo aver parlato con soldati e ufficiali ucraini al fronte.
Donald Trump annuncia la ripresa dei test nucleari da parte degli Stati Uniti. "Gli Stati Uniti possiedono più armi nucleari di qualsiasi altro Paese. Questo obiettivo è stato raggiunto durante il mio primo mandato, incluso un completo ammodernamento e rinnovamento delle armi esistenti. Considerati i programmi di test condotti da altri Paesi, ho incaricato il Dipartimento della Guerra di iniziare a testare le nostre armi nucleari su base paritaria", ha scritto il presidente su Truth.