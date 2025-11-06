Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
LIVE
Ultimo aggiornamento: 57 minuti fa
Speciale Guerra Ucraina

LA GIORNATA IN TEMPO REALE

Trump ribadisce di avere ordinato la ripresa dei test nucleari "su base paritaria" | Putin: "Pronti a rispondere, se li faranno"

Kiev: "Liberato palazzo del consiglio di Pokrovsk, issata bandiera' ucraina"

di Redazione online
06 Nov 2025 - 00:11
1 di 9
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.352. Donald Trump ha ribadito di avere ordinato al Pentagono di riprendere i test di armi nucleari "su base paritaria". In un post su Truth Social, Trump ha scritto che gli Usa hanno "più armi nucleari rispetto a qualsiasi altro Paese, grazie all'aggiornamento dell'arsenale condotto durante il mio primo mandato: alla luce dei test di altri Paesi, ho ordinato al dipartimento della Guerra di riprendere i nostri test nucleari su base paritaria". Poche ore prima, Putin aveva dato mandato al governo e all'intelligence di "raccogliere informazioni" su eventuali test nucleari Usa e di "presentare proposte" sull'ipotesi di avvio lavori "per preparare test di armi nucleari". Intanto l'esercito di Kiev avrebbe perso l'80% della città di Pokrovsk, secondo quanto riferito dal quotidiano tedesco Bild dopo aver parlato con soldati e ufficiali ucraini al fronte. 

I sabotaggi della Russia in Europa in un mese

1 di 1
© Withub

© Withub

© Withub

Leggi anche

Cos'è il Poseidon, il drone sottomarino nucleare che Putin definisce "senza rivali"

Donald Trump annuncia la ripresa dei test nucleari da parte degli Stati Uniti. "Gli Stati Uniti possiedono più armi nucleari di qualsiasi altro Paese. Questo obiettivo è stato raggiunto durante il mio primo mandato, incluso un completo ammodernamento e rinnovamento delle armi esistenti. Considerati i programmi di test condotti da altri Paesi, ho incaricato il Dipartimento della Guerra di iniziare a testare le nostre armi nucleari su base paritaria", ha scritto il presidente su Truth.

Ucraina
Russia
guerra

Sullo stesso tema