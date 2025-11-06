La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.352. Donald Trump ha ribadito di avere ordinato al Pentagono di riprendere i test di armi nucleari "su base paritaria". In un post su Truth Social, Trump ha scritto che gli Usa hanno "più armi nucleari rispetto a qualsiasi altro Paese, grazie all'aggiornamento dell'arsenale condotto durante il mio primo mandato: alla luce dei test di altri Paesi, ho ordinato al dipartimento della Guerra di riprendere i nostri test nucleari su base paritaria". Poche ore prima, Putin aveva dato mandato al governo e all'intelligence di "raccogliere informazioni" su eventuali test nucleari Usa e di "presentare proposte" sull'ipotesi di avvio lavori "per preparare test di armi nucleari". Intanto l'esercito di Kiev avrebbe perso l'80% della città di Pokrovsk, secondo quanto riferito dal quotidiano tedesco Bild dopo aver parlato con soldati e ufficiali ucraini al fronte.