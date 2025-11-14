Ucraina, centinaia di missili e droni russi su Kiev | Zelensky: "L'Europa si prepari, Putin scatenerà la guerra entro il 2030"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.360. La Russia ha lanciato nella notte un attacco su larga scala su Kiev, con centinaia di missili e droni: lo riportano i media ucraini. Zelensky avverte: "La Russia si prepara a scatenare la guerra in Europa entro il 2030. Dobbiamo pensare a come fermarli ora in Ucraina ma anche non dare loro soldi o armi". Aumenta intanto la pressione di Mosca sul fronte ucraino, con Kiev sempre più in difficoltà. La Russia "sta però perdendo circa settemila soldati a settimana", ha dichiarato il segretario di Stato americano Marco Rubio.