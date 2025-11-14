Logo Tgcom24
Ultimo aggiornamento: 2 minuti fa
Ucraina, centinaia di missili e droni russi su Kiev | Zelensky: "L'Europa si prepari, Putin scatenerà la guerra entro il 2030"

Il presidente ucraino: "Dobbiamo fermare i russi ora in Ucraina e non dare loro soldi o armi". Usa: "Mosca avanza nel Donetsk, ma perde 7mila soldati a settimana"

14 Nov 2025 - 00:33

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.360. La Russia ha lanciato nella notte un attacco su larga scala su Kiev, con centinaia di missili e droni: lo riportano i media ucraini. Zelensky avverte: "La Russia si prepara a scatenare la guerra in Europa entro il 2030. Dobbiamo pensare a come fermarli ora in Ucraina ma anche non dare loro soldi o armi". Aumenta intanto la pressione di Mosca sul fronte ucraino, con Kiev sempre più in difficoltà. La Russia "sta però perdendo circa settemila soldati a settimana", ha dichiarato il segretario di Stato americano Marco Rubio

