Piano Ucraina-Russia, Trump apre alla trattativa | Oggi vertice a Ginevra, l'Ue presenta la sua proposta

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.369. Gli Stati Uniti aprono alla possibilità di rivedere la propria proposta per un accordo di pace in Ucraina, con Donald Trump che definisce la sua offerta "non definitiva", segnando un nuovo passaggio nei colloqui internazionali sulla crisi. A Ginevra, dove domani si terrà il vertice tra Unione europea, Washington e Kiev, i leader europei valutano il piano americano come una base di lavoro che necessita ulteriori approfondimenti, insistendo sul principio che i confini non possano essere modificati con la forza. Preoccupano inoltre le clausole relative alle limitazioni per le forze armate ucraine, mentre Francia e Italia richiamano la necessità di mantenere misure deterrenti e di perseguire una pace "giusta". Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky affida a Andriy Yermak la guida del team che parteciperà alle consultazioni internazionali, mentre in serata un attacco con droni contro l’aeroporto di Eindhoven provoca la sospensione dei voli.