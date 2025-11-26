Logo Tgcom24
Mondo
LIVE
Ultimo aggiornamento: 37 minuti fa
Speciale Guerra Ucraina

LA GIORNATA IN TEMPO REALE

Ucraina, Trump: "Vicini a un accordo, ma vedrò Putin e Zelensky solo dopo la firma" | Media: "Mosca vuole la guerra fino a Natale"

L'appello di Papa Leone: "Serve subito il cessate il fuoco"

di Redazione online
26 Nov 2025 - 00:15

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.372. Svolta nei negoziati con il via libera di Kiev al piano di pace in 19 punti concordato con gli Usa a Ginevra. "Stiamo facendo progressi, siamo molto vicini a un accordo", assicura Trump, che annuncia l'invio di Witkoff a Mosca per incontrare Putin e del segretario dell'esercito Usa Driscoll a Kiev. "Non vedo l'ora di incontrare Zelensky e Putin, ma solo quando l'accordo per porre fine a questa guerra sarà definitivo o nelle fasi finali", aggiunge il capo della Casa Bianca dopo che il presidente ucraino si era detto pronto a incontrarlo il prima possibile. Call della coalizione dei Volenterosi. Macron: "Finalmente la possibilità di realizzare una buona pace". Gelo di Mosca che sarebbe intenzionata a respingere il nuovo piano e continuare la guerra almeno fino a Natale. Ma ad Abu Dhabi vanno avanti i negoziati Usa-Russia. Missili su Kiev, almeno 7 morti.

Ucraina, durissimo attacco russo su Ternopil: morti e feriti LE FOTO

"Stiamo aspettando, grazie a Dio stanno lavorando, sembra che si stiano avvicinando nel dialogo, ci sono diversi problemi... Io vorrei invitare tutti a comunque un cessate il fuoco perché ancora stanno morendo tanti". Lo ha detto il Papa parlando del piano di pace per l'Ucraina, con i giornalisti a Castel Gandolfo. "Bisogna cercare la maniera di mettere insieme al tavolo, lavorare cercare con il dialogo una soluzione a questa guerra che ormai deve finire", ha aggiunto Leone XIV ricordando che il Vaticano ha "offerto più volte" un luogo per il negoziato.

Ucraina
Russia
guerra

