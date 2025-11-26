Ucraina, Trump: "Vicini a un accordo, ma vedrò Putin e Zelensky solo dopo la firma" | Media: "Mosca vuole la guerra fino a Natale"

Ucraina, durissimo attacco russo su Ternopil: morti e feriti LE FOTO
© Afp
© Afp
L'appello di Papa Leone: "Serve subito il cessate il fuoco"di Redazione online
La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.372. Svolta nei negoziati con il via libera di Kiev al piano di pace in 19 punti concordato con gli Usa a Ginevra. "Stiamo facendo progressi, siamo molto vicini a un accordo", assicura Trump, che annuncia l'invio di Witkoff a Mosca per incontrare Putin e del segretario dell'esercito Usa Driscoll a Kiev. "Non vedo l'ora di incontrare Zelensky e Putin, ma solo quando l'accordo per porre fine a questa guerra sarà definitivo o nelle fasi finali", aggiunge il capo della Casa Bianca dopo che il presidente ucraino si era detto pronto a incontrarlo il prima possibile. Call della coalizione dei Volenterosi. Macron: "Finalmente la possibilità di realizzare una buona pace". Gelo di Mosca che sarebbe intenzionata a respingere il nuovo piano e continuare la guerra almeno fino a Natale. Ma ad Abu Dhabi vanno avanti i negoziati Usa-Russia. Missili su Kiev, almeno 7 morti.
© Afp
© Afp
"Stiamo aspettando, grazie a Dio stanno lavorando, sembra che si stiano avvicinando nel dialogo, ci sono diversi problemi... Io vorrei invitare tutti a comunque un cessate il fuoco perché ancora stanno morendo tanti". Lo ha detto il Papa parlando del piano di pace per l'Ucraina, con i giornalisti a Castel Gandolfo. "Bisogna cercare la maniera di mettere insieme al tavolo, lavorare cercare con il dialogo una soluzione a questa guerra che ormai deve finire", ha aggiunto Leone XIV ricordando che il Vaticano ha "offerto più volte" un luogo per il negoziato.