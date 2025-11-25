Ucraina, Zelensky: "Molti aspetti giusti nel nuovo piano di pace Usa" | La Casa Bianca: Trump è "fiducioso e ottimista"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.371. Usa e Ucraina hanno definito un nuovo piano di pace, passando dai 28 punti del programma iniziale ai 19 attuali. Gli elementi "politicamente più sensibili", lasciati tra parentesi nel documento, saranno decisi da Donald Trump e Volodymyr Zelensky. Secondo il portavoce della Casa Bianca, il presidente Usa è "fiducioso e ottimista". Al momento, ha aggiunto, "non è previsto alcun incontro tra Trump e Zelensky". Per il leader ucraino, "molti degli elementi giusti sono stati presi in considerazione". L'impianto del nuovo piano avrebbe "poco in comune" con la versione originale, tuttavia resta un punto di partenza per trattative ancora tutte da stabilire. La Russia, da parte sua, ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna informazione sui negoziati con la partecipazione di Stati Uniti, Ucraina e Stati Ue a Ginevra. Da Johannesburg, dove era impegnata per il G20, il premier italiano Giorgia Meloni ha fatto sapere di aver avuto, assieme al presidente finlandese Stubb, una lunga telefonata con Trump: "Ho trovato disponibilità, lavoreremo sul piano di Trump e non a una controproposta".