Gli Usa all'Ue: "Sconti sui dazi dell'acciaio se cambiate le norme tech"

Stati Uniti e Ue allo stesso tavolo, con posizioni diverse sul dossier dazi. È successo a Bruxelles, quando i capo negoziatori americani Jamieson Greer e Howard Lutnick si sono seduti al tavolo con il commissario Maros Sefcovic e i rappresentanti dei 27. Ampi sorrisi, decise strette di mano, parole al miele per l'intesa siglata a fine luglio, in Scozia. Ma le buone notizie sono finite qui. Sulle tariffe doganali, infatti, Usa e Ue continuano a parlare due lingue diverse. Con Washington pronta ad aumentare il suo pressing sul tech. "Cambiate le vostre norme e potremo parlare di sconti sull'acciaio", ha avvertito Lutnick. Intanto il presidente americano Donald Trump e il suo omologo cinese Xi Jinping hanno avuto un colloquio telefonico. Lo riferisce l'agenzia di stampa statale cinese, secondo cui Xi ha espresso il proprio apprezzamento per gli sforzi di Washington per la pace in Ucraina. Il leader di Pechino ha poi lanciato un appello sull'annosa questione Taiwan: "Il ritorno alla Cina è parte importante dell'ordine post II guerra mondiale". Trump ha replicato di capire l'importanza della questione.