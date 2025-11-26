Hamas ha consegnato la salma di un ostaggio israeliano alla Croce Rossa. Lo ha reso noto l'Idf. L'esercito israeliano ha compiuto un attacco aereo nella periferia sud di Beirut, in Libano, per colpire il numero due di Hezbollah, deceduto nel corso del raid. Israele, secondo l'emittente Channel 12, non avrebbe informato in anticipo gli Stati Uniti dell'operazione. Incontro a Il Cairo tra i vertici Hamas e il capo degli 007 dell'Egitto per discutere il completamento della prima fase del piano di cessate il fuoco e la sua seconda fase. Donald Trump ha avviato l'iter per designare alcune branche dei Fratelli musulmani come "organizzazione terroristica straniera". Una mossa accolta dal plauso di Benjamin Netanyahu per i legami del movimento con i maggiori nemici di Israele, a partire da Hamas, e per i suoi tentativi di "mettere a rischio la stabilità in tutto il Medio Oriente".