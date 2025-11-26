Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
LIVE
Ultimo aggiornamento: 29 minuti fa
Speciale Il conflitto in Medioriente

Le notizie in tempo reale

Israele: "Hamas ha consegnato la salma di un ostaggio alla Croce Rossa" | Usa verso bando dei Fratelli musulmani

Raid israeliano su Beirut, l'obiettivo era il numero due di Hezbollah. Incontro tra i vertici di Hamas e il capo degli 007 egiziani

di Redazione online
26 Nov 2025 - 00:31

Hamas ha consegnato la salma di un ostaggio israeliano alla Croce Rossa. Lo ha reso noto l'Idf. L'esercito israeliano ha compiuto un attacco aereo nella periferia sud di Beirut, in Libano, per colpire il numero due di Hezbollah, deceduto nel corso del raid. Israele, secondo l'emittente Channel 12, non avrebbe informato in anticipo gli Stati Uniti dell'operazione. Incontro a Il Cairo tra i vertici Hamas e il capo degli 007 dell'Egitto per discutere il completamento della prima fase del piano di cessate il fuoco e la sua seconda fase. Donald Trump ha avviato l'iter per designare alcune branche dei Fratelli musulmani come "organizzazione terroristica straniera". Una mossa accolta dal plauso di Benjamin Netanyahu per i legami del movimento con i maggiori nemici di Israele, a partire da Hamas, e per i suoi tentativi di "mettere a rischio la stabilità in tutto il Medio Oriente". 

Attentato a Gush Etzion, l'arrivo dell'esercito israeliano

1 di 13
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

Leggi anche

Gaza, via alla fase due del piano Usa: cosa prevede la risoluzione approvata dall'Onu

israele guerra hamas
israele
hamas

Sullo stesso tema