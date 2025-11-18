Gaza, via alla fase due del piano Usa: cosa prevede la risoluzione approvata dall'Onu

Dopo delicati e prolungati negoziati, il Consiglio di Sicurezza Onu ha approvato la risoluzione che applica il piano di pace ascritto a Donald Trump, ma con alcune modifiche rispetto alla stesura originaria. Nonostante l'opposizione di Hamas e delle fazioni palestinesi, il documento rappresenta il punto di partenza per la fase due del piano, la più difficile, dopo la tregua, lo scambio dei prigionieri e il parziale ritiro dell'esercito israeliano dalla Striscia. Questa prima fase era stata accettata da Israele e Hamas a ottobre, iniziando un cessate il fuoco che resiste all'escalation nonostante le numerose violazioni.