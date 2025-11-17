Netanyahu: mai uno Stato palestinese a ovest del Giordano | Unifil: bersagliati da fuoco israeliano nel sud del Libano

Forti piogge su Gaza, gli sfollati tra fango e pozzanghere nei campi profughi FOTO
© Ansa
© Ansa
Paura per le forti piogge che hanno colpito la Striscia nelle ultime ore, allagate le tende degli sfollatidi Redazione online
La tregua in Medioriente regge nonostante Israele non abbia interrotto i raid mirati. Torna alta la tensione nel sud del Libano dove l'Unifil, secondo quanto reso noto dalla stessa forza di interposizione dell'Onu, è stata fatta bersaglio di tiri da parte delle forze armate israeliane. Netanyahu conferma le parole del ministro della Difesa, Israel Katz: "La nostra opposizione a uno Stato palestinese in qualsiasi territorio a ovest del Giordano esiste, è valida e non è cambiata di una virgola" e sottolinea che l'area sarà "smilitarizzata e Hamas sarà disarmato". Intanto sulla Striscia di Gaza si sono riversate forti piogge, che hanno peggiorato ulteriormente la situazione degli sfollati nei campi profughi, con le tende allagate e condizioni sempre più difficili. Onu: "Migliaia di famiglie sono ora esposte a condizioni meteo avverse, siamo preoccupati per la loro salute".
© Ansa
© Ansa