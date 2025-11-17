Netanyahu: mai uno Stato palestinese a ovest del Giordano | Unifil: bersagliati da fuoco israeliano nel sud del Libano

La tregua in Medioriente regge nonostante Israele non abbia interrotto i raid mirati. Torna alta la tensione nel sud del Libano dove l'Unifil, secondo quanto reso noto dalla stessa forza di interposizione dell'Onu, è stata fatta bersaglio di tiri da parte delle forze armate israeliane. Netanyahu conferma le parole del ministro della Difesa, Israel Katz: "La nostra opposizione a uno Stato palestinese in qualsiasi territorio a ovest del Giordano esiste, è valida e non è cambiata di una virgola" e sottolinea che l'area sarà "smilitarizzata e Hamas sarà disarmato". Intanto sulla Striscia di Gaza si sono riversate forti piogge, che hanno peggiorato ulteriormente la situazione degli sfollati nei campi profughi, con le tende allagate e condizioni sempre più difficili. Onu: "Migliaia di famiglie sono ora esposte a condizioni meteo avverse, siamo preoccupati per la loro salute".