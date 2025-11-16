Gaza, paura per le forti piogge: allagate le tende degli sfollati | Onu: preoccupati per la salute delle famiglie nei campi

La tregua in Medioriente regge nonostante Israele non abbia interrotto i raid mirati. Sulla Striscia di Gaza nelle ultime ore si sono riversate forti piogge, che hanno peggiorato ulteriormente la situazione degli sfollati nei campi profughi, con le tende allagate e condizioni sempre più difficili. Onu: "Migliaia di famiglie sono ora esposte a condizioni meteo avverse, siamo preoccupati per la loro salute". Il Libano fa sapere che si rivolgerà alle Nazioni Unite per denunciare che il muro costruito da Israele sottrae al Paese oltre 4mila metri quadrati di territorio. Intanto, l'Autorità nazionale palestinese ha denunciato l'uccisione di due adolescenti in Cisgiordania da parte dell'esercito israeliano mentre gli Stati Uniti stanno pianificando la divisione a lungo termine della Striscia di Gaza in una "zona verde" sotto il controllo militare israeliano e internazionale, dove inizierebbe la ricostruzione, e una "zona rossa" da lasciare in rovina.