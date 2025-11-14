L'Anp: "Uccisi dall'esercito israeliano due adolescenti in Cisgiordania" | Gaza, consegnato il corpo di un altro ostaggio

La tregua in Medioriente regge nonostante Israele non abbia interrotto i raid mirati. L'Autorità nazionale palestinese ha denunciato l'uccisione di due adolescenti in Cisgiordania da parte dell'esercito israeliano. Sempre in Cisgiordania, coloni israeliani hanno incendiato nella notte una moschea nel villaggio palestinese di Kifl Hares, vicino ad Ariel, lasciando scritte sui muri con minacce al capo del Comando centrale dell'Idf, Avi Blot. Israele ha ricevuto, tramite la Croce Rossa, la bara con il corpo di un ostaggio: si tratta del 73enne Meny Godard, ucciso a Be'eri il 7 ottobre 2023. Anche sua moglie, Ayelet, venne stata uccisa durante l'attacco alla loro casa. Tre mesi prima del massacro del 7 ottobre 2023 compiuto da Hamas, l'allora capo dello Shin Bet, Ronen Bar, inviò al primo ministro Benjamin Netanyahu un documento classificato in cui sollecitava cambiamenti di politica nei confronti di Gaza e delineava una proposta di nuovo approccio strategico nei confronti dei fondamentalisti e di altre minacce. Intanto, lo Stato ebraico ha cominciato a costruire un nuovo muro di separazione col Libano, lungo la Linea Blu, secondo quanto riferiscono i media locali mostrando foto dei lavori in corso nel settore centrale della linea di demarcazione tra i due Paesi, nella località di Yarun e di fronte alla località israeliana di Yiron.