La tregua in Medioriente regge nonostante Israele non abbia interrotto i raid mirati. Tre mesi prima del massacro del 7 ottobre 2023 compiuto da Hamas, l'allora capo dello Shin Bet, Ronen Bar, inviò al primo ministro Benjamin Netanyahu un documento classificato in cui sollecitava cambiamenti di politica nei confronti di Gaza e delineava una proposta di nuovo approccio strategico nei confronti dei fondamentalisti e di altre minacce. L'esercito di Tel Aviv ha condannato gli attacchi dei coloni israeliani contro i palestinesi che "oltrepassano la linea rossa" e annuncia: "Interverremo per porre fine a questo fenomeno". Intanto, lo Stato ebraico ha cominciato a costruire un nuovo muro di separazione col Libano, lungo la Linea Blu, secondo quanto riferiscono i media locali mostrando foto dei lavori in corso nel settore centrale della linea di demarcazione tra i due Paesi, nella località di Yarun e di fronte alla località israeliana di Yiron.