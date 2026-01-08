Sparatoria Minneapolis, Vance: "Tragedia causata dalla vittima"

Il vicepresidente Usa ha anche parlato di legittima difesa, riferendosi all'episodio: "Questo avvocato - ha proseguito Vance - traccia una distinzione insensata tra un agente dell'Ice e un vero agente di polizia. Ancora una volta, non è consentito interrompere un'operazione di applicazione della legge, che è esattamente ciò che questa donna stava facendo". Quando ha sparato, conclude, "lei gli aveva puntato contro il veicolo e aveva premuto l'acceleratore. Lui ha sparato per legittima difesa e altre angolazioni del video mostrano la donna chiaramente colpire l'agente con la sua auto mentre accelerava. Quest'uomo stava facendo il suo lavoro. Lei ha cercato di impedirglielo. Quando lui si è avvicinato alla sua auto, lei ha cercato di colpirlo".