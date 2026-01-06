La spilla “contro Beatrice Venezi” diventa virale: ecco perché va a ruba

Un successo inaspettato - Un segno semplice ma discreto, che ha trovato rapidamente consenso anche fuori dalla Fenice: le spille, autoprodotte, sono state richieste da molti musicisti italiani e donate a numerosi spettatori presenti in sala, diversi dei quali hanno scelto di appuntarsele. A indossarla è stato anche Michele Mariotti, sul podio per dirigere il concerto. E non solo. Dopo che è stata indossata da orchestrali e pubblico quella spilla è andata letteralmente a ruba in tutta Italia e pure all’estero. Sono oltre 3.000 le spille già ordinate ovunque. Da Pisa a Trieste, da Milano fino a Barcellona, numerosi teatri italiani ed europei, associazioni musicali, amanti della cultura, cittadini comuni l’hanno richiesta per solidarizzare con gli orchestrali veneziani e indossarla nei prossimi spettacoli. Ne sono state ordinate così tante che gli organizzatori sono stati costretti a ristamparle. Indossarla significa comunicare un disaccordo in modo immediato, senza passare per argomentazioni complesse. In questo senso, l’oggetto funziona come un messaggio visivo semplice ma efficace, perfettamente adattabile ai tempi della comunicazione veloce.A contribuire al successo è anche la logica dei social network. Foto, storie e post hanno trasformato la spilla in una sorta di meme fisico, capace di circolare sia online sia nella vita quotidiana. Le reazioni, tra ironia, critica e indignazione, hanno amplificato ulteriormente la visibilità dell’oggetto, alimentando un meccanismo che ne ha accresciuto il valore simbolico e commerciale.