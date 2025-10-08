Teatro La Fenice, l'orchestra proclama uno sciopero il 17 ottobre contro la nomina di Beatrice Venezi

"Lo sciopero è un diritto fondamentale della Costituzione. Ritengo non sia la forma di protesta più utile ai fini di quello che possono essere gli scopi dei lavoratori del Teatro perché nuoce all'utenza, al pubblico. A me dispiace, perderemo delle risorse e non ne capisco lo scopo al cento per cento". Lo ha detto il sovrintendente Nicola Colabianchi uscendo dall'incontro, durato tre ore e mezza, con le Rsu del Teatro La Fenice e il sindaco di Venezia. "Mi auguro che ci sia la possibilità di continuare il dialogo", ha aggiunto Colabianchi.