L'orchestra della Fenice contro Beatrice Venezi: "Nomina da revocare, mancano qualità e prestigio"

Ma l'attacco è diretto a Colabianchi: "Alla luce di quanto accaduto - si legge ancora -, appare evidente che il rapporto di fiducia tra l'Orchestra e il Sovrintendente sia ormai irrimediabilmente compromesso. Non riusciamo a riconoscere in lei la guida del nostro Teatro". Nella lettera l'Orchestra afferma di rispondere alla "comunicazione" del sovrintendente arrivata il 23 settembre. "Abbiamo appreso esclusivamente tramite la stampa della Sua decisione di nominare il direttore Beatrice Venezi alla direzione musicale del Teatro - in palese contrasto con le Sue dichiarazioni pubbliche e con quanto da Lei riferito negli incontri con le rappresentanze sindacali. Si tratta di un atto che mina profondamente la fiducia che i professori d'orchestra avevano riposto nella sua parola e nella sua capacità di guida trasparente dell'istituzione. Le scuse da lei offerte in merito alle modalità della nomina risultano pertanto irricevibili" scrivono i musicisti.