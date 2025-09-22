Beatrice Venezi è il nuovo direttore musicale della Fenice di Venezia

"Ho approfondito con cura e attenzione tutti i profili possibili per il ruolo di direttore musicale del Teatro La Fenice di Venezia e ho deciso di puntare su Beatrice Venezi in quanto è un'ottima direttrice d'orchestra e perché è una donna che a soli 35 anni si è già affermata a livello internazionale", ha detto il sovrintendente della Fondazione Teatro La Fenice, Nicola Colabianchi. "Ho avuto modo di apprezzare in più occasioni le sue qualità musicali e umane e non posso che fare mie anche le parole di autorevoli critici musicali italiani come Angelo Foletto, che ha scritto a proposito del ruolo alla Fenice che 'lo merita' definendola 'artista gentile e pragmatica', o di Enrico Stinchelli che l'ha definita 'seria e preparata'. Buon lavoro, Beatrice! Lavoreremo insieme per il bene della Fenice, di Venezia e della grande musica italiana nel mondo", ha aggiunto Colabianchi.