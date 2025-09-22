Beatrice Venezi è il nuovo direttore musicale della Fenice di Venezia

L'incarico sarà effettivo da ottobre 2026 e si estenderà fino a marzo 2030. Il ministro della Cultura Giuli: "Scelta lungimirante"
© IPA
Beatrice Venezi è il nuovo direttore musicale della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia. La nomina è stata approvata all'unanimità dal presidente della Fondazione, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, e da tutti i consiglieri di indirizzo. Venezi assumerà ufficialmente l'incarico a partire dall'ottobre 2026, con un mandato che si estenderà fino a marzo 2030. Venezi, a breve, incontrerà il sovrintendente Nicola Colabianchi e i lavoratori del Teatro per iniziare a definire le linee programmatiche della sua direzione musicale.
Brugnaro e il Consiglio hanno espresso "grande soddisfazione per la scelta" di Venezi, sottolineando come la nomina "rappresenti un significativo valore aggiunto per l'attività del Teatro in termini di professionalità, visibilità internazionale, energia e rinnovamento. È stato inoltre evidenziato il rilievo di questa designazione, che vede una delle poche figure femminili assumere un ruolo apicale nel panorama dei grandi teatri lirici internazionali, confermando la vocazione globale e innovatrice della Fenice".
"Accolgo con favore la scelta all'unanimità del Consiglio di indirizzo della Fondazione Teatro a Fenice di Venezia per la nomina meritatissima di Beatrice Venezi nel ruolo di direttore musicale dell'ente lirico. Sono sicuro che Venezi darà il suo contributo con la dedizione, la professionalità e la creatività richieste dal suo ruolo. Al sovrintendente Nicola Colabianchi i miei più sentiti complimenti per la scelta lungimirante", ha affermato in una nota il ministro della Cultura Alessandro Giuli.
"Accolgo con grande soddisfazione la nomina di Beatrice Venezi a nuova direttrice musicale della Fenice, una donna che a soli 35 anni ottiene un meritato e prestigioso successo", ha affermato in una nota Luca Zaia, presidente del Veneto. "È una grande notizia anche perché la Venezi è una delle poche donne al mondo ad assurgere a un incarico di vertice nell'ambito dei teatri lirici, confermando così la vocazione di Venezia e del Veneto a valorizzare in ogni occasione la figura femminile", aggiunge. "Auguro alla Venezi i migliori successi nel prosieguo di una carriera già estremamente prestigiosa. La sua giovane età costituisce anche un grande esempio per i ragazzi e le ragazze che abbiano un'aspirazione nella vita: l'impegno e le qualità personali pagano sempre", conclude.
"Ho approfondito con cura e attenzione tutti i profili possibili per il ruolo di direttore musicale del Teatro La Fenice di Venezia e ho deciso di puntare su Beatrice Venezi in quanto è un'ottima direttrice d'orchestra e perché è una donna che a soli 35 anni si è già affermata a livello internazionale", ha detto il sovrintendente della Fondazione Teatro La Fenice, Nicola Colabianchi. "Ho avuto modo di apprezzare in più occasioni le sue qualità musicali e umane e non posso che fare mie anche le parole di autorevoli critici musicali italiani come Angelo Foletto, che ha scritto a proposito del ruolo alla Fenice che 'lo merita' definendola 'artista gentile e pragmatica', o di Enrico Stinchelli che l'ha definita 'seria e preparata'. Buon lavoro, Beatrice! Lavoreremo insieme per il bene della Fenice, di Venezia e della grande musica italiana nel mondo", ha aggiunto Colabianchi.
