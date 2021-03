Sanremo, Beatrice Venezi: "Direttrice d'orchestra? No, meglio direttore"  

Ha festeggiato i suoi 31 anni sul palco dell'Ariston, affiancando Amadeus per l'avvio della gara fra le Nuove proposte. Beatrice Venezi è la più giovane professionista a dirigere un'orchestra in Europa e, entrando in scena, ha voluto mettere subito i puntini sulle i. "Direttrice d'orchestra? No, meglio direttore", ha precisato rispondendo a una battuta del conduttore. La frase ha fatto il giro dei social, raccogliendo irritazione e consensi. Venezi non è nuova a prese di posizione sul suo personale concetto di femminilità.

La vicenda - Beatrice Venezi, spigliata nella presentazione e con un abito rosso e nero senza spalline lungo e morbido, ha rubato subito la scena della quarta serata di Sanremo. E lo scambio iniziale di battute con Amadeus ha fatto nascere il dibattito.



Sul palco dell'Ariston per la finale delle Nuove proposte e per premiare il vincitore, Amadeus ha sottolineato che la musicista ci tiene a essere chiamata "direttore" perché, per la diretta interessata, "quello è il nome specifico per indicare il suo mestiere". "Mi assumo la responsabilità di quello che sto dicendo", ha sottolineato. Poche parole che hanno acceso il dibattito tra chi critica quest'uscita ("occasione sprecata") e chi la sostiene ("un calcio al politicamente corretto").

I precedenti e il suo messaggio - Il direttore d'orchestra Venezi non è comunque nuovo a queste prese di posizione. Le cronache ricordano lo "scontro" sui social con una collega che si presentava con lo smoking per dirigere l'orchestra, mentre la musicista italiana ha sempre scelto di indossare un abbigliamento che non nasconde la sua femminilità.



Inoltre, la sua presenza a Sanremo, dopo l'esperienza ad AmaSanremo, nasce per sua ammissione dall'esigenza di divulgare e portare il contenuto della musica classica a un pubblico più ampio possibile, con particolare attenzione ai più giovani, al fine di renderlo maggiormente accessibile. Per questo si è proposta come artista della musica classica che si apre al nazionalpopolare, stabilendo una connessione necessaria per portare il grande pubblico verso la classica, per incuriosirlo e appassionarlo.