Il confronto tra Trump e Nielsen ha trasformato una questione finora circoscritta al rapporto tra Nuuk e Copenaghen in una partita a tre, con Washington come terzo vertice politicamente lontanissimo. Da quando la Groenlandia ha ottenuto l'autogoverno nel 1979, il tema dell'indipendenza ha sempre attraversato la politica locale tanto quanto la divisione tra destra e sinistra. Ma l'interesse americano ha fatto improvvisamente crescere la posta in gioco, esponendo tutte le fragilità del legame post-coloniale con la Danimarca.