Groenlandia, a Copenaghen oltre 15mila manifestanti in piazza contro Trump

Sono almeno 15.700 i manifestanti che sono scesi in piazza a Copenaghen, in Danimarca, per manifestare a sostegno dei groenlandesi, contro i piani di Donald Trump. È quanto affermano gli organizzatori dal palco davanti all'ambasciata degli Stati Uniti, dove il corteo si è spostato dopo aver riempito la piazza del Municipio. Lo riporta il Berlingkse. La protesta fa seguito all'avvertimento lanciato dal presidente Usa di nuovi dazi doganali per i paesi che si oppongono al suo progetto di annessione e coincide con la visita a Copenaghen di una delegazione bipartisan del Congresso degli Stati Uniti, che ha chiarito l'opposizione di molti americani alle minacce bellicose dell'amministrazione Trump.