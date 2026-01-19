Trump alla Norvegia: "Niente Premio Nobel? Non mi sento più in dovere di pensare solo alla pace"

"La Danimarca non può proteggere quella terra dalla Russia o dalla Cina, e perché mai dovrebbe avere un 'diritto di proprietà'? Non ci sono documenti scritti", ha aggiunto il tycoon riferendosi alla Groenlandia
trump dazi © Ansa
In una lettera al primo ministro della Norvegia, Donald Trump ha scritto che "considerando che il vostro Paese ha deciso di non darmi il Premio Nobel per la Pace per aver fermato 8 guerre in più, non mi sento più in dovere di pensare esclusivamente alla pace, anche se sarà sempre predominante, ma ora posso pensare a ciò che è buono e giusto per gli Stati Uniti d'America". La missiva a Jonas Gahr Støre è stata rivelata da Sky News. "La Danimarca non può proteggere quella terra dalla Russia o dalla Cina, e perché mai dovrebbe avere un 'diritto di proprietà'? Non ci sono documenti scritti", ha aggiunto il tycoon riferendosi alla Groenlandia.
"Sappiamo solo - ha affermato Trump - che una barca è approdata lì centinaia di anni fa, ma anche noi avevamo barche che approdavano lì. Ho fatto per la Nato più di chiunque altro fin dalla sua fondazione, e ora la Nato faccia qualcosa per gli Stati Uniti. Il mondo non sarà sicuro se non avremo il controllo totale e completo della Groenlandia. Grazie!".