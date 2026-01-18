Groenlandia, cos'è l'articolo 42 del Trattato sull'Unione europea? Si può applicare all'isola artica?

Innanzitutto, la Groenlandia è soggetta alla sovranità danese, come confermato dalla Corte permanente di Giustizia internazionale nel 1933. Nel 1946, la Danimarca ha registrato la Groenlandia come territorio non autonomo presso le Nazioni Unite ai sensi dell'articolo 73 della Carta Onu. È dunque uscita dallo status coloniale per essere integrata nel Regno di Danimarca, come confermato dall'Onu nel 1954. E anche gli Stati Uniti hanno riconosciuto la sovranità danese sulla Groenlandia.