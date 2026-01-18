Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
LIVE

Relazioni transatlantiche

Groenlandia, convocata per oggi una riunione d'emergenza degli ambasciatori Ue

Il vertice in risposta alla minaccia dei dazi di Trump ai Paesi che invieranno truppe sull'isola artica

18 Gen 2026 - 08:50
© Ansa

© Ansa

È attesa per oggi pomeriggio la riunione d'emergenza degli ambasciatori dei 27 Paesi dell'Unione europea, organizzata per discutere la risposta comunitaria alla minaccia dei dazi: ieri Donald Trump ha ventilato l'ipotesi di ulteriori imposte doganali per i Paesi che gli impediranno di ottenere la Groenlandia. "I dazi minerebbero le relazioni transatlantiche e rischierebbero una pericolosa spirale discendente. L'Europa rimarrà unita, coordinata e impegnata a difendere la propria sovranità", ha affermato la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, in un post su X. Posizione ribadita dalla presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola: "La Groenlandia non è in vendita e la sua sovranità e integrità territoriale devono essere rispettate". La riunione è stata convocata da Cipro, che detiene la presidenza di turno del Consiglio dell'Ue. 

Ti potrebbe interessare

groenlandia
donald trump
unione europea

Sullo stesso tema