Groenlandia, convocata per oggi una riunione d'emergenza degli ambasciatori Ue

È attesa per oggi pomeriggio la riunione d'emergenza degli ambasciatori dei 27 Paesi dell'Unione europea, organizzata per discutere la risposta comunitaria alla minaccia dei dazi: ieri Donald Trump ha ventilato l'ipotesi di ulteriori imposte doganali per i Paesi che gli impediranno di ottenere la Groenlandia. "I dazi minerebbero le relazioni transatlantiche e rischierebbero una pericolosa spirale discendente. L'Europa rimarrà unita, coordinata e impegnata a difendere la propria sovranità", ha affermato la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, in un post su X. Posizione ribadita dalla presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola: "La Groenlandia non è in vendita e la sua sovranità e integrità territoriale devono essere rispettate". La riunione è stata convocata da Cipro, che detiene la presidenza di turno del Consiglio dell'Ue.