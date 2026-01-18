Logo Tgcom24
LA RISPOSTA DELLA UE

Metsola: la minaccia dei dazi è inutile, Groenlandia non in vendita

18 Gen 2026 - 07:14
Dopo l'annuncio di Trump, non si fa attendere la risposta della Ue. "L'Unione europea sostiene la Danimarca e il popolo della Groenlandia. Lo facciamo con determinazione unitaria. Le misure annunciate contro gli alleati della Nato - scrive su  X la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola - non contribuiranno a garantire la sicurezza nell'Artico. Rischiano piuttosto di sortire l'effetto opposto, incoraggiando i nostri nemici comuni e coloro che desiderano distruggere i nostri valori e il nostro stile di vita. La Groenlandia e la Danimarca hanno entrambe chiarito che la Groenlandia non è in vendita e che la sua sovranità e integrità territoriale devono essere rispettate. Nessuna minaccia di dazi doganali può cambiare o cambierà questo fatto".