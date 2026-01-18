Groenlandia, Meloni: "È un errore l'aumento dei dazi, va evitata un'escalation"

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha detto che la minaccia di Donald Trump di imporre ulteriori dazi a chi ha mandato truppe in Groenlandia sarebbe un "errore" che non condivide. C'è stato "un problema di comprensione e comunicazione" sull'iniziativa di alcuni Paesi Ue che non va letta in chiave "anti-americana", ha dichiarato la premier parlando con i giornalisti a Seul, ultima tappa della sua missione in Asia. "Ho sentito sia Donald Trump a cui ho detto quello che penso e ho sentito il segretario della Nato, sentirò anche i leader europei ma credo che sia molto importante parlarsi ed evitare una escalation". È la Nato, ha proseguito Meloni, "il luogo nel quale dobbiamo cercare di organizzare insieme strumenti di deterrenza verso ingerenze ostili in un territorio strategico".