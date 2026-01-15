Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
La leader dell'opposizione in Venezuela

Machado consegna la medaglia del Premio Nobel a Trump

"In segno di riconoscimento per il suo impegno unico a favore della nostra libertà"

15 Gen 2026 - 22:55
© IPA

© IPA

La leader dell'opposizione venezuelana María Corina Machado ha dichiarato di aver "consegnato" al presidente degli Stati Uniti Donald Trump la sua medaglia del Premio Nobel per la Pace durante il loro incontro di giovedì. Lo riporta la Cnn. "Ho consegnato la medaglia al presidente degli Stati Uniti, il Premio Nobel per la Pace", ha detto Machado, prima di lanciarsi in un aneddoto sul rivoluzionario latinoamericano Simón Bolívar.

"Gliel'ho detto", ha continuato Machado. "Duecento anni fa il generale (Marchese de) Lafayette diede a Simón Bolívar una medaglia con George Washington. Da allora, Bolívar ha conservato la medaglia per il resto della sua vita". "Duecento anni di storia, il popolo di Bolívar sta consegnando all'erede di Washington una medaglia, in questo caso la medaglia del Premio Nobel per la Pace, in riconoscimento del suo impegno unico per la nostra libertà".

usa
donald trump
maria corina machado