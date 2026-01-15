Machado consegna la medaglia del Premio Nobel a Trump

La leader dell'opposizione venezuelana María Corina Machado ha dichiarato di aver "consegnato" al presidente degli Stati Uniti Donald Trump la sua medaglia del Premio Nobel per la Pace durante il loro incontro di giovedì. Lo riporta la Cnn. "Ho consegnato la medaglia al presidente degli Stati Uniti, il Premio Nobel per la Pace", ha detto Machado, prima di lanciarsi in un aneddoto sul rivoluzionario latinoamericano Simón Bolívar.