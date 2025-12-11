Logo Tgcom24
PREMIATA "IN ABSENTIA"

Oslo, la Nobel venezuelana Machado torna in pubblico dopo 11 mesi

11 Dic 2025 - 06:16
© IPA

© IPA

La Nobel per la Pace Maria Corina Machado è tornata in pubblico a 11 mesi dall'ultima volta. La politica venezuelana ha salutato i sostenitori dal balcone del suo hotel a Oslo, dove è arrivata alcune ore fa. Giunta troppo tardi per la cerimonia di conferimento del premio, Machado ha comunque ricevuto il riconoscimento "in absentia". L'ultima uscita pubblica dell'oppositrice del governo venezuelano risale al 9 gennaio scorso, a Caracas, durante la manifestazione di protesta in occasione dell'insediamento di Nicolas Maduro, al suo terzo mandato da presidente.

