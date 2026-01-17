Il 2026 è il nuovo 2016: il trend social del momento è rivivere l'anno pre-algoritmo

Bring back 2016. È il trend che dall'inizio dell'anno sta spopolando sui social, Instagram e TikTok in particolare, e che sta facendo condividere a migliaia di utenti foto e video risalenti a dieci anni fa. Il motivo? La voglia di fruire di contenuti più leggeri e rassicuranti, postati in un periodo in cui i social network erano utilizzati una sorta di "diario" privato e l'ambiente online non era impattato dalla competizione derivata dall'algoritmo.