I SEGNALI DAI SOCIAL

Sfera Ebbasta, nuovi indizi sulla rottura con la fidanzata Angelina

La tanto chiacchierata separazione tra il rapper e la modella sembra essere quasi realtà dopo i segnali sui social colti dai fan

15 Gen 2026 - 17:35
© Instagram

© Instagram

Sembra essere arrivata al capolinea la storia d'amore tra il rapper Sfera Ebbasta (Gionata Boschetti) e la modella Angelina Lacour. Dai traslochi solitari alle canzoni che traspaiono addii, i segnali di una rottura definitiva sono sempre più frequenti. L'indizio più allarmante per i follower riguarda l'attività social della coppia. I due hanno smesso di seguirsi su Instagram, di certo non per la prima volta, ma il gelo mediatico sta ormai proseguendo da mesi.

Se un tempo i brevi periodi di allontanamento venivano smentiti da scatti insieme al piccolo Gabriel, nato nel 2022, oggi le cose sono cambiate. Sfera Ebbasta si è recentemente trasferito nel quartiere City Life a Milano. La notizia ha fatto subito pensare a una separazione fisica dalla modella argentina, che nel frattempo condivide contenuti sul valore del rispetto e della lealtà. Il tutto interpretato dai fan come frecciatine riferite al rapper. Non mancano, inoltre, scatti insieme al figlio.

Testi che parlano chiaro

 Un possibile sipario su questo amore è stato visto dai fan nel brano di Sfera in collaborazione con Shiva, "Neon". La canzone racconta di un amore sbiadito, menzionando anche un tatuaggio con le iniziali del rapper che lei finirà per coprire. Un riferimento esplicito ad Angelina, che sfoggia un tatuaggio sul basso ventre. Nonostante il palese allontanamento, i due sembrano voler rimanere in buoni rapporti per rispetto del piccolo Gabriel.

