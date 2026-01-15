Sembra essere arrivata al capolinea la storia d'amore tra il rapper Sfera Ebbasta (Gionata Boschetti) e la modella Angelina Lacour. Dai traslochi solitari alle canzoni che traspaiono addii, i segnali di una rottura definitiva sono sempre più frequenti. L'indizio più allarmante per i follower riguarda l'attività social della coppia. I due hanno smesso di seguirsi su Instagram, di certo non per la prima volta, ma il gelo mediatico sta ormai proseguendo da mesi.