Sfera Ebbasta primo in Italia, Bad Bunny leader globale: ecco i dati Spotify 2025

Il rap domina la scena italiana mentre il fenomeno latino continua a guidare il mercato mondiale

04 Dic 2025 - 09:45
© Instagram

© Instagram

In Italia il rap continua a guidare il mercato: Sfera Ebbasta torna al primo posto degli artisti più ascoltati, seguito da Shiva, Guè, Geolier e Marracash. A livello globale il primato è invece di Bad Bunny, che conquista la vetta per la quarta volta. A fotografare con precisione come gli italiani — e il resto del mondo — hanno ascoltato musica nell’ultimo anno è Spotify Wrapped 2025, il eport annuale della piattaforma, costruito sui dati di oltre settecento milioni di utenti, che mette in fila conferme, tendenze e nuove voci che stanno definendo il suono del presente.

Il ritorno di Sfera Ebbasta in vetta agli ascolti italiani

 Dopo un anno di attesa, Sfera Ebbasta riconquista il titolo di artista più ascoltato in Italia. Wrapped 2025 ne certifica il ruolo centrale nella scena nazionale, con una presenza costante nelle classifiche e un pubblico che continua a premiarlo. Subito dietro compaiono alcuni dei nomi più solidi del rap italiano: Shiva, Guè, Geolier e Marracash completano il quadro di un genere che, ancora una volta, domina gli ascolti.

Il dominio del rap e l’avanzata dei nuovi talenti digitali

 Accanto ai big, il 2025 mette in luce anche nuove voci capaci di ampliare i confini del genere. Tony Boy, selezionato da Spotify Radar Italia 2024, porta nel mainstream il suo mix tra mumble e cloud rap, espressione di un’Italia sempre più digitale e connessa. Nella top 50 entra anche Glocky, parte del progetto Spotify Radar Italia 2025, segno di una scena in movimento costante e pronta a sperimentare. Anche Olly si conferma tra gli artisti più ascoltati, diventando uno dei volti della nuova generazione di cantautori capaci di unire pop, rap e una forte identità personale.

Le canzoni più ascoltate in Italia nel 2025

 La musica italiana continua a essere profondamente influenzata dal Festival di Sanremo: quattro dei brani più ascoltati dell’anno arrivano proprio da lì.
Nella top 10 compaiono:

“Balorda nostalgia” di Olly e Juli

“Incoscienti Giovani” di Achille Lauro

“La cura per me” di Giorgia

“Battito” di Fedez

Le classifiche italiane premiano anche “Neon” di Sfera Ebbasta e Shiva, mentre sul fronte delle hit estive spicca “La Plena - W Sound 05” di W Sound, Beéle e Ovy On The Drums. La presenza di “DtMF” di Bad Bunny nella top nazionale dimostra inoltre come le sonorità latine continuino a conquistare il pubblico italiano.

Album: Olly sorprende, Geolier e Sfera confermano il successo

 Nella classifica degli album più ascoltati dell’anno in Italia, “Tutta vita (Sempre)” di Olly conquista il primo posto.
Seguono:

“Dio Lo Sa” di Geolier, che continua a registrare ascolti altissimi dopo il successo del 2024

“Santana Money Gang” di Sfera Ebbasta e Shiva

“Debí tirar más fotos” di Bad Bunny, quarto

“La Bellavita” di Artie 5ive, quinto

Un mix che riflette la centralità della scena italiana ma anche l’influenza dei grandi nomi internazionali.

Gli italiani più ascoltati all’estero: Måneskin ancora primi

 Per il quarto anno consecutivo i Måneskin restano gli artisti italiani più ascoltati nel mondo. Alle loro spalle si posiziona Gabry Ponte, mentre al terzo posto compare Ludovico Einaudi, con il suo stile neoclassico-minimalista ormai riconosciuto a livello globale.
Quarta e quinta posizione per Damiano David — che nel 2025 ha lanciato il suo album solista “Funny little Fears (Dreams)” — e per Laura Pausini.

Gabry Ponte fa ballare San Siro

© Instagram
© Instagram
© Instagram

© Instagram

© Instagram

Le classifiche globali: Bad Bunny guida il mondo per la quarta volta

 Con oltre 18,8 miliardi di ascolti, Bad Bunny torna il numero uno globale. Seguono:

Taylor Swift

The Weeknd

Drake

Billie Eilish

Sul fronte dei singoli, il brano più ascoltato al mondo è “Die With A Smile” di Lady Gaga e Bruno Mars, con oltre 1,7 miliardi di streaming. Nella top globale compaiono anche “Birds of a Feather” di Billie Eilish, “Apt.” di Rosé e Bruno Mars, “Ordinary” di Alex Warren e “DtMF” di Bad Bunny.

Gli album più riprodotti dell’anno sono invece:

“Debí tirar más fotos” di Bad Bunny

La colonna sonora di KPop Demon Hunters

“Hit Me Hard and Soft” di Billie Eilish

“SOS Deluxe: Lana” di SZA

“Short n’ Sweet” di Sabrina Carpenter

Podcast, true crime e nuove funzioni: come cambia l’esperienza Spotify

 Spotify Wrapped 2025 analizza anche il consumo dei podcast. In Italia il true crime resta il genere più ascoltato: “Elisa True Crime” si conferma al primo posto per il terzo anno consecutivo, seguito da “Indagini” di Stefano Nazzi. Completano la top five “Stories” di Cecilia Sala, “One more time” di Luca Casadei e “Passa dal BSMT”, condotto da Gianluca Gazzoli. Interessante anche l’evoluzione dei formati: metà dei podcast più ascoltati sono video podcast. A livello globale, “The Joe Rogan Experience” resta in testa per il sesto anno consecutivo. Wrapped introduce inoltre nuove funzionalità, tra cui “Top Album”, “Età di ascolto”, “Wrapped Party” e una versione aggiornata della sezione “Top Songs”.

Sullo stesso tema