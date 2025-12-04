Sfera Ebbasta primo in Italia, Bad Bunny leader globale: ecco i dati Spotify 2025

In Italia il rap continua a guidare il mercato: Sfera Ebbasta torna al primo posto degli artisti più ascoltati, seguito da Shiva, Guè, Geolier e Marracash. A livello globale il primato è invece di Bad Bunny, che conquista la vetta per la quarta volta. A fotografare con precisione come gli italiani — e il resto del mondo — hanno ascoltato musica nell’ultimo anno è Spotify Wrapped 2025, il eport annuale della piattaforma, costruito sui dati di oltre settecento milioni di utenti, che mette in fila conferme, tendenze e nuove voci che stanno definendo il suono del presente.