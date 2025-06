Gabry Ponte trasforma San Siro in una discoteca a cielo aperto. ll caldo rovente non ha fermato la festa degli oltre 55mila fan del Dj, il primo della storia a calcare il leggendario palco dello stadio milanese. Un esercito di amanti della dance music provenienti da tutta Italia e anche dall'estero per ballare al Meazza, trasformato per oltre tre ore e mezza, in una gigantesca dancefloor al ritmo delle hit, che in 25 anni di carriera hanno fatto di Gabry uno dei Dj più amati. Una grande festa all'insegna del divertimento, in cui il producer si è esibito in tutti quei successi che hanno fatto scatenare intere generazioni: da Blue (Da Ba Dee) a Tutta L'Italia.