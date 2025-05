Gabry Ponte fa ballare "Tutta l'Italia" e anche la Svizzera: in finale all'Eurovision

Prima semifinale per l'Eurovision Song Contest 2025 e l'Italia si fa notare. Con Lucio Corsi, che si è esibito nonostante fosse già qualificato di diritto per la finale e ha conquistato un po' tutti. Ma anche con Gabry Ponte, in gara per San Marino dopo aver vinto il contest "Una voce per San Marino", che ha fatto ballare tutta la platea del palazzetto di Basilea e ha ottenuto i voti da casa per volare in finale. Oltre a San Marino si sono qualificate Albania, Estonia, Islanda, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, San Marino, Svezia e Ucraina. Non hanno invece ricevuto voti sufficienti Azerbaigian, Belgio, Croazia, Cipro e Slovenia. Hanno già un posto in finale i 'Big five' Italia, Spagna, Francia, Germania e Regno Unito; oltre alla Svizzera, Paese ospitante.