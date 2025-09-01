"Désolée" di Anna è la canzone più ascoltata in Italia nell'estate 2025

Intanto qualche giorno fa la FIMI ha diffuso i dati del mercato della musica nel primo semestre 2025, attestanone una crescita solida, che con un fatturato di più di 208 milioni di euro segna +9,7% grazie a un aumento dei ricavi di quasi tutti i comparti. Lo streaming segna una crescita del 9,9% (e in particolare nel segmento premium con +12,7%) con 113 milioni di euro di fatturato e una quota di mercato pari al 56% della share tra fisico e digitale. Ma è il comparto fisico a registrare la crescita migliore: si tratta infatti di un importante +13%, in un contesto in cui crescono sia il vinile (+17%) sia il cd (+4,7%). Il primo semestre conferma, infine, il consolidato dominio del repertorio italiano con entrambe le Top Ten Album e Singoli occupate al 90% da titoli locali.