Anna è pronta ad accendere l'estate con il suo nuovo singolo: arriva "Désolée"

Dopo il successo dell'album di esordio e del successivo tour nei club, Anna è stata inserita nella lista stilata da Forbes fra i talenti Under 30 nel mondo dell'intrattenimento. Premiata dalla testata Billboard Italia come "Donna dell’anno", ha ricevuto il premio "Italy’s Global Woman of the Year" ai Billboard Women in Music Awards 2025 a Los Angeles, dove è salita sul palco accanto alle più grandi star dell’industria musicale mondiale come Doechii, Jennie, Gracie Abrams e Meghan Trainor.