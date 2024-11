Difficile rendere a parole l'entusiasmo di un pubblico completamente in simbiosi con la rapper spezzina, con tutte le canzoni cantate a squarciagola. Per l'ultimo appuntamento sono saliti sul palco insieme ad Anna anche Artie 5ive, Astro, Lazza, Rhove, Capo Plaza e Niky Savage. Grande entusiasmo anche per loro, ovviamente, ma di fatto sono stati la ciliegina sulla torta di un evento che per la giovanissima platea era tutto per lei. Di fatto anche il corpo di ballo che l'accompagna, unico elemento aggiunto dal momento che tutto il concerto è impostato su basi, senza altri musicisti, con l'eccezione di una pianista per "Tonight" e un'arpista su "Una tipa come me"). Lei rappa, canta (con generoso uso di backing tracks ma questo è nell'ordine delle cose), balla e si preoccupa dei suoi giovani fan (età media bassissima, alzata dalla presenza di un po' di genitori accompagnatori): spesso e volentieri, tra un brano e l'altro chiede se qualcuno stia male, sia in sofferenza nella calca o abbia bisogno d'acqua, premurandosi di farne distribuire un po' dalla sicurezza. Un affetto sincero ricambiato a piene mani (e piena voce) dal pubblico.