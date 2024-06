Il 2024 si è aperto in grande stile per Anna con l’uscita del singolo “I Got It” e la collaborazione con la popolare etichetta americana Republic Records, “casa” di artisti come Nicki Minaj e Taylor Swift e che rappresenterà il progetto negli Stati Uniti. Sempre quest’anno l'artista ha anche lanciato online il suo merch ufficiale, Baddies Lounge, solo per “vere baddies” e “veri bad boys” e già sold-out.