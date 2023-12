Rhove e Anna, un duetto per i campioni dello streaming: insieme per "Petit Fou Fou"

"'Petit Fou Fou' - prosegue Rhove - è il preludio di tanta nuova musica che ho in programma di pubblicare il prossimo anno”. Anna ha concluso un’annata record che l’ha vista partecipare alla colonna sonora del blockbuster mondiale “Fast X”, pubblicare collaborazioni multiplatino e diventare l’artista femminile più ascoltata del 2023 su Spotify in Italia. “Petit Fou Fou” è stata scritta da Rhove, Anna e Madfingerz e prodotta da Madfingerz.

Chi è Anna

Classe 2003 e con oltre 1 milione e 400 mila di followers su Instagram e quasi due milioni su TikTok, Anna è una vera appassionata di rap, cresciuta tra i vinili del padre dj e una passione coltivata fin da piccola per la cultura urban americana. Con uno stile di scrittura è graffiante e irriverente, Anna ha ottenuto un successo mondiale già con il suo singolo di debutto "Bando", che le ha regalato il doppio disco di platino in Italia, nonché importanti collaborazioni nelle versioni remix. E con un successo di questo tipo alla prima uscita, per lei non è stato un problema confermarsi, a partire dal freestyle "Squeeze #1" e dal singolo "Drippin in Milano", platino e brano più virale sulla piattaforma TikTok. L’estate scorsa è uscito il suo primo ep, "Lista 47" (certificato Oro). In questi anni ha collaborato tra gli altri con Lazza, Sfera Ebbasta e Guè, che l'ha definita “la rapper donna più forte in Italia". Anna è stata scelta come unica artista italiana per la colonna sonora ufficiale di "Fast X", l’ultimo film della saga di Fast and Furious con Vin Diesel, con una speciale versione di "Bando" appositamente realizzata.