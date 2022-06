Anna, festa e divertimento in "Lista 47": da fenomeno degli stream alla ricerca della consacrazione

Ha iniziato solo tre anni fa nella sua cameretta a La Spezia.

Il suo singolo di debutto “Bando" ha ottenuto un successo enorme che le ha regalato il doppio disco di Platino in Italia. All'epoca la rapper aveva 16 anni. Un record. Ora, tre anni dopo, Anna ha già accumulato mezzo miliardo di stream con la sua musica epubblica il suo primo Ep intitolato “Lista 47” via Virgin Records/Universal Music Italia. Un disco che rappresenta il "suo" party, ingresso rigorosamente in lista. Un invito al divertimento. Con Nicki Minaj e la figura della bad girl che rappa come riferimenti fin dagli esordi. Il suo racconto a Tgcom24 .