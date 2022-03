Fabri Fibra mostra il suo "Caos": fuori il decimo album del pilastro dell'hip hop italiano

A 20 anni dal primo album "Turbe Giovanili" e a 5 dall`ultimo disco "Fenomeno", Fabri Fibra è tornato per provare a mettere ordine nel su "Caos".

Ed è questo il titolo del nuovo lavoro discografico del rapper di Senigllia, artista da oltre 1 milione di copie vendute, considerato da pubblico e critica un pilastro della cultura Hip Hop del nostro paese.

"Ho impiegato tre anni per scrivere questo disco", commenta Fibra sui social, "per selezionare le giuste strumentali... ringrazio ogni singolo giorno di questi cinque anni, dall'ultimo disco, perché sono serviti a darmi gli stimoli e le idee per scrivere nuovi testi".

Diciassette tracce che raccontano Fabri Fibra in una sorta di viaggio nel tempo, nei ricordi e... nel caos. Ma che guardano anche avanti.