Il singolo "BBB" è un brano rap in cui il flow di Anna è esplosivo come al solito e le sue rime, ironiche e dissacranti, parlano di una relazione amorosa di cui l’artista tiene le redini e le “catene”.

Il nuovo singolo della giovane e talentuosa rapper ne conferma l’assoluta autenticità e “realness”, un'artista in grado, con la sua musica, di catturare, come in uno scatto fotografico, l’immaginario giovanile.

Aspettando il nuovo album In attesa dell’uscita del suo album, Anna ha pubblicato di recente anche il brano “Vieni dalla Baddie (interlude)”, già tra i brani più ascoltati sulle piattaforme digitali, dopo che lo ‘spoiler’ aveva totalizzato milioni di visualizzazioni su TikTok Italia.

Dopo essere risultata l’artista femminile più ascoltata in Italia nel 2023 su Spotify, il 2024 si è aperto in grande stile per l’artista con l’uscita del singolo “I Got It” e la collaborazione con la popolare etichetta americana Republic Records, “casa” di artisti come Nicki Minaj e Taylor Swift, Drake, Ariana Grande e The Weeknd e che rappresenterà il progetto negli Stati Uniti. Gli ultimi due brani usciti sono “Vieni dalla Baddie (interlude)”, in testa alle classifiche digitali e su TikTok Italia e il duetto nell’album di Capo Plaza, “Soldi arrotolati”.

Sempre quest’anno Anna ha anche lanciato online il suo merch ufficiale, Baddies Lounge, solo per “vere baddies” e “veri bad boys” e già sold-out.



Quella con Lazza non è la prima collaborazione della giovane artista. A dicembre Rhove e Anna hanno unito i loro talenti urban nel singolo "Petit Fou Fou".

Dal canto suo Lazza ha annunciato a febbraio il suo nuovo singolo "100 messaggi", già presentato in anteprima al Festival di Sanremo 2024.

Il tour Anna ha annunciato anche il suo primo vero tour che farà tappa nei principali club italiani quest’autunno. La data del 19 novembre al Fabrique di Milano è già sold-out e raddoppia con un nuovo show il 18 novembre nella medesima location. I biglietti per il tour e la nuova data sono in vendita su vivoconcerti.com

CALENDARIO DATE:

Venerdì 8 novembre 2024 – Napoli, Casa della Musica

Venerdì 15 novembre 2024 – Torino, Teatro Concordia

Lunedì 18 novembre 2024 – Milano, Fabrique NUOVA DATA

Martedì 19 novembre 2024 – Milano, Fabrique SOLD OUT

Sabato 23 novembre 2024 – Molfetta (BA), Eremo Club

Mercoledì 27 novembre 2024 – Bologna, Estragon

Sabato 30 novembre 2024 – Roma, Atlantico